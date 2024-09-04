營運表現耀眼的望隼，上半年稅後純益3.55億元，年 成長率逾70％，EPS 6.41元。在隱形眼鏡族群中，獲利排名老三，僅次於晶碩和精華，且和精華僅有0.2元的差距。

望隼總經理石安表示，受惠矽水膠透片6月取得大陸證照，8月開始出貨後，由於毛利率較現有產品高出3％～5％，加上美國和日本也有機會在年底或明年初取得證照，預期下半年營收可望逐季成長，今年營收表現將較去年有顯著躍升。

法人表示，望隼今年營收已在6月落底，下半年因為有日本客戶訂單挹注，加上新品推 出，整年度營收有亮眼成長性，預期下半年稼動率可逾80％，毛利率可望與上半年相當。

望隼表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。大陸市場雖然今年成長力道不如往年強勁，但因應新品項推出刺激消費，中國及日本客戶持續有新訂單的挹注，整年度的營收仍有亮眼成長性。明年望隼將陸續取得美國、日本的矽水膠證照，期望為2025年的營收貢獻一波成長。