美股三大指數皆創下8月5日全球股災以來最大單日跌幅，道瓊工業指數狂瀉逾600點或1.51％，標普5百指數挫低2.12％，那斯達克重摔3.26％。費城半導體指數下殺7.75％，創2020年3月以來最大單日跌幅。

素有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）周三攀抵22.78，創8月初以來最高。9月向來是一年中表現最差的月份，投資人擔憂本月恐重演崩跌命運。

美股崩跌原因除了輝達股價暴跌拖累外，另一因素則是美國供應管理協會（ISM）8月製造業製造業採購經理人指數（PMI）不如市場預期且連五個月萎縮，顯示製造業持續低迷，令經濟衰退擔憂再起。

亞股周三全倒。台股大跌999.46點或4.52％，跌幅在亞洲排名第一。日經平均指數暴跌4.24％至37,047.61點，東證一部指數收跌3.65％至2,633.49點，兩者皆為8月5日以來最大單日跌幅。韓股Kospi指數同日重挫3.15％，收2,580.8點，失守2,600點關卡。