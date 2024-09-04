2024國際半導體展SEMICON Taiwan首度與安永生活異業聯名，攜手推出聯名伴手禮，並在展覽現場打造「永續體驗館」。

安永生活以三項技術將全魚利用率由41％提升至82％，不僅提升鱸魚的經濟價值，更有效利用資源、減少浪費，提高資源綜效。

安永生活的三項技術分別是獨家專利AY-FPP分段精準加壓萃取技術，萃取出金目鱸魚的營養精華，「安永鱸魚精-健康御品」每包5,000mg蛋白質及434mg的支鏈胺基酸，除提供產前及產後之營養。

對於病後的患者，更是重要的營養補給來源；且經動物實驗結果，有助於延緩運動後疲勞發生，並已取得台灣健康食品標章認證，相關研究成果已發表在國際學術期刊《Frontiers in Physiology》，獲得學術界的支持。

另外還有創新研發胜肽產製技術(AY-EE)製成鱸魚胜肽，寵物食品配方技術(AY-PFF)製成寵物食品。

「安永鱸魚精-健康御品」獲得日本、比利時等國肯定的世界金獎級產品，也是台灣首支取得「碳標籤」的魚精產品。每包鱸魚精的碳排放量為1.4kg／CO2e／60ml，並承諾至2028年再降低3％碳排放量，落實企業ESG的責任。