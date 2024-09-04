美國8月ISM製造業指數報47.2，連續第五個月萎縮，市場對經濟衰退的擔憂再度升溫，後續市場持續聚焦JOLTs職位空缺，更重要的是6日即將公布的非農就業數據，美股四大指數開盤漲跌互見，然開低後跌幅急速收斂，台指期經歷早盤的重挫殺盤後，也隨即展開報復性強彈，大漲342點，暫報21,282點。

美國經濟衰退擔憂再起，投資人對美國聯準會（Fed）降息出現不同看法，41％投資人押注將降息2碼，市場緊張情緒升溫。期交所內商品也普遍上漲，小臺指期上漲255點、微臺指上漲317點、電子期上漲19.3點、小電子期上漲19點、半導體30期貨上漲59點；台積電ADR開盤小幅上漲，台積電期貨夜盤也大漲16元，報901元，重返900元整數大關。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也集體上漲，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨分別上漲175點、23.25 點、110點、34點，英國富時100期貨也上漲26點，報8,273點。

商品期貨則是普遍下跌，黃金US期下跌4.7點、台幣黃金期下跌30點、布蘭特原油期貨則是下跌110點。

元富期貨表示，台指4日跳空摜破月線以及半年線，出現下殺取量，今天上市櫃公司中，上漲家數僅有103家，下跌家數則高達1,747家，需要時間消化上檔賣壓。目前關鍵在於6日的非農就業報告，一旦就業數據優於市場預期，將有利於指數反彈。