台中港舶來品商圈今（4）日下午舉行「港區航行吧！」紙箱裝置藝術落成發表會，這次特地與知名的紙箱王攜手合作，製作擁有台中港區特色的全新造景，期望能吸引更多的遊客來到此地、深入了解舶來品商圈的故事。

創作團隊表示，裝置藝術的構想源於港區最常見的貨櫃集裝木箱，上方有數位水手人物，手持代表台中港舶來品商圈的特色產業商品，並融入當地故事，讓民眾了解台中港舶來品商圈，以前就是靠著船員環遊世界帶回來的舶來品，促進當地的商業貿易。

創作團隊表示，這些船員帶回國外各式各樣的商品提供給店家，店家再販售給消費大眾，形成了最初的台中港舶來品商圈，在當時國際貿易還不風行的年代，全盛時期，整個商圈總店數甚至高達300多家，人潮絡繹不絕。

這項極具歷史意義的紙箱裝置藝術，使用可回收且不傷害環境的紙質材料製成，不但兼具涵義，更具備低碳成效。

台中市台中港區經濟繁榮促進會理事長蔡秀足表示，舶來品商圈雖已失去過往的萬人空巷，但近年來不斷力圖轉型，透過特色活動的舉辦，以及商圈持續不斷地整理戶外公共空間，如去年貝殼廣場換裝破殼重生、再到今年的紙箱王戶外聯名裝置藝術落成，期望能逐漸活絡舶來品商圈的發展，也希望遊客有機會能來到台中港舶來品商圈逛街購物，感受舶來品商圈的蛻變。