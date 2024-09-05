全球爆發股災，台股昨（4）日重挫千點，創下史上收盤第3大跌點。財信傳媒董事長謝金河認為，此波下跌是延續8月5日前後的修正走勢，並點名港股有一家公司上演「大跳水」的水花消失術，單日股價狂瀉98.4％，透露很多在香港上市的企業如今都跌到殘值，讓他感嘆「這種跌法，彷彿末日景象」。

謝金河在臉書發文指出，今天全球股市在Nvidia（輝達）遭到美國司法部傳喚調查下，股價大跳水，市值單日蒸發2800億美元，台股慘跌千點，外資賣超逾千億，創下史上最大賣超紀錄。這個下跌仍是延續8月5日前後的修正餘波，也算是修正先前AI相關股瘋狂大漲的過大漲幅的修正。

除了談及台股外，謝金河也舉港股為例，9月3日港股有一家公司表演大跳水，單日股價狂殺98.4%，香港媒體形容這是妖股自由行，港股也上演水花消失術。媒體有此一說是引用全紅嬋在奧運10公尺女子跳水項目，她在入水一剎那，只激起很少的水花，因此稱為水花消失術。

接著他透露，這次大跳水的香港上市公司是昇能集團（代號2459），專注於生產超高功率的石墨電極，去年營收7229萬美元，但虧損1550萬美元，今年上半年營收3210萬美元，虧損1436.83萬美元。值得注意的是，8月30日昇能集團獲選為MSCI小型股，也獲選為恒生指數成份股，顯示其仍受到外界一定程度的認可。

儘管港交所才發出股權太集中的示警，昇能集團股價竟演出大跳水，從23.1狂瀉至0.14港元，市值瞬間從230億港元蒸發至僅剩1.4億港元。港股市場以「用水花消失術」形容此一現象，意指股價下跌呈現一直線，沒有捲起水花。

謝金河表示，港股妖股橫行，很多公司股價瞬間暴跌，而且跌下去，再也沒有大幅反彈的機會，像水花消失般。例如，前些年被封為中國ZARA的拉夏貝爾，這家公司以La Chapelle在歐美打開品牌知名度，股價一度漲到20港元，沒想到虧損不斷加大，公司準備下市，股價剩下0.25港元。

他最後感嘆，很多在香港上市的企業，過去享有驚人天價，不知不覺間跌到殘值，像AI當紅的商湯科技只剩下0.58港元，這種跌法，很有末日景象。