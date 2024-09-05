橋頭地方法院前法官石育恩，在任職期間，明知大學死黨鄭鴻威擔任詐團軍師，竟利用購買房屋等名義，替鄭鴻威將贓款340萬元漂白。台北地檢署調查後認為石涉犯《洗錢犯罪防制法》之洗錢罪，而鄭及其受僱律師楊濟宇則涉犯《刑法》洩密罪，另與石育恩共同涉犯洗錢罪，今（5）日將3人追加起訴。

檢方查出，鄭鴻威擔任連柏瑋集團軍師，收受報酬來源多元，連柏瑋於去年8月後，會以虛擬貨幣方式支付報酬。石育恩、楊濟宇明知鄭鴻威收受現金報酬，得預見鄭鴻威收取的大額款項恐包括犯罪所得。

檢方也查出，鄭鴻威的同窗石育恩，也知道一行人為詐團做事，竟於去年5月22日，幫助鄭鴻威轉交派案案件的10萬元報酬給黃耕鴻。

石育恩於去年12月底至今年1月間，仍向鄭鴻威邀約一起投資高雄一起建案，雙方約定由鄭鴻威出具頭期款330萬元後，由石育恩以公務員身分向銀行貸款，支付尾款。

檢方指出，鄭鴻威於去年12月底至今年1月間，在台南市某處交付80萬元現金頭期款，再於今年1月29日委由楊濟宇將剩下的250萬元現金攜帶至橋頭地院的停車場，交付給石，由石放在辦公室代為保管，預計其後與房仲接洽時支付。

檢方於5月18日指揮廉政署及調查局，執行搜索石育恩於橋頭地院辦公室及宿舍，依涉嫌洗錢防制條例等罪嫌，以犯罪嫌疑人身分約談石育恩、鄭鴻威律師事務所律師楊濟宇、鄭鴻威胞姊鄭彧歆等3人，訊後諭知石育恩80萬交保、楊濟宇40萬交保、鄭彧歆請回。

檢方認定，鄭鴻威、石育恩及楊濟與所為，涉犯洗錢防制法之一般洗錢罪；鄭鴻威、楊濟宇另涉犯刑法之非公務員洩漏國防以外之秘密罪，今依法追加起訴3人。