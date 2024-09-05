張芸京去年底舉辦京成兄妹「超時空的約定」演唱會，與艾成隔空對唱，感動了無數人！在出道屆滿15年之際，張芸京宣布本月將舉辦「2024京奇之旅」，且好事成雙，12日先召開張芸京＋京奇粉絲《生命共同體》餐會，緊接著14日再辦張芸京《我想對你說…》音樂會。她說：「要不是五年前，有個叫做艾成的搖滾巨星辦了一場音樂發表餐會，我和這群粉絲，也沒有這份超越世俗的偶像與粉絲間合而為一的契機。」

張芸京出道滿15年心繫歌迷，尤其是與她形同家人的一群「京奇家園」粉絲，讓她提筆寫下感性文：「五年＋五年＋五年，對某某人來說，數字加一加，出道十五年的日子，或許不算什麼，但對我、對他們來說，都是有你有我，難以忘懷的十五年」；張芸京珍惜彼此的情感，「三個五年前，我只不過是個乳臭未乾的素人歌手，有你們陪著我。三個五年後，我已經長成了灑脫喜樂的張老師，有我陪著你們」。

芸京日前到鳥巢欣賞鄧紫棋的演唱會。（張芸京提供）

她不禁回想起，當年自己曾對粉絲保持些距離，「但他們對我的愛，在我不認識他們的時候，就給了我，甚至堅持了這麼多年，我常常思考，我愛一個人，能這樣堅持嗎？畢竟愛一個人十五年，真不是一件普通容易的事情」．灑脫直指：「都是因為一個字，『愛』。」為了感謝粉絲，特別舉辦「2024京奇之旅」，藉著感恩餐會和音樂會的分享，來回饋大家的愛。

除此之外，張芸京日前特地飛北京觀賞好友鄧紫棋鳥巢演唱會，一行約20人浩浩蕩蕩，讓她被直呼是旅行團團長，芸京則表示此行除了為G.E.M.加油打氣，也帶媽媽來個北京小旅行。事實上鄧紫棋這套新巡演，張芸京已經看了第三次，從澳門、上海一路往上看到北京，也讓人訝異於她們的好交情。據悉兩人初識於香港的頒獎典禮，爾後有緣一起參加大陸實境秀節目，兩女同組而培養出同舟共濟的患難交情。

張芸京本月將舉辦2場活動。（張芸京提供）

張芸京將兩人的好情誼放在心底，日前三探鄧紫棋的演唱會，讓鄧紫棋直接在鳥巢台上點名她，開心問：「妳是不是太喜歡聽我唱歌啦？！」此外，張芸京表示這回進鳥巢看鄧紫棋，「是京成兄妹一起看的。」透露之前艾成的心願就是到鳥巢一遊，所以這次的前往心中有艾成，希望艾成如了願可以開心。