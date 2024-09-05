台中市北屯區發生酒駕男子拒攔查，衝撞警用機車。（翻攝自臉書台灣警讚）

今(5)日下午5時許，台中市北屯區敦富路傳出槍響，巡邏員警在攔查1輛鄭姓駕駛的車輛，鄭男不僅拒檢還倒車衝撞員警，並且將警用機車輾過，逮捕過程中員警對該車輛輪胎開12槍，後來，想要倒車逃逸的鄭男被後方3輛車阻擋去路，員警最後敲破車窗將鄭男逮捕，並帶回派出所詢問，依公共危險及妨害公務送辦；當時員警追捕的畫面也曝光了。

從曝光畫面可見，鄭姓男子駕駛的車輛拒絕攔查，突然將車停在路中間，而警方騎著警車在後方，下秒，員警發現有異趕緊跳車，鄭男便倒車輾過警車一路向後退，過程中，員警也對該車輛開12槍嚇阻，而鄭男直接在馬路上倒車迴轉，還波及一旁在停車格內的白色轎車，最後鄭男駕駛的車輛被後方而來的1輛貨車與1輛深色轎車阻擋去路，並且加入攔阻鄭男駕駛的車輛，最後，鄭男的車輛撞到分隔島橫置在馬路上，而警方也上前敲破駕駛座的車窗，將鄭男當場逮捕。

這起事件發生在台中市北屯區敦富路與敦富六街口鄰近好市多賣場，約下午5時，巡邏員警執行巡邏勤務時，發現1輛車輛疑似酒駕上前攔查，駕駛男子拒停車，並出現倒車衝撞脫序情景，員警見狀拔槍朝車輪連開多槍。

最後是路邊其他車輛協助擋住該車去路，員警見狀立刻上前敲破駕駛座旁的窗戶玻璃，將車內的駕駛逮捕。

警方初步調查，鄭姓駕駛經過酒測，酒測值超標，帶回派出所偵訊，全案依公共危險及妨害公務送辦。

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