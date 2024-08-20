高雄市一名35歲高姓男子酒後駕車，為了躲避警方酒測竟異想天開地邊跳邊答話，企圖以跳躍運動加速排汗來降低酒精濃度，最終仍因酒測超標當場被警方逮捕送辦。

警方表示，事情發生在18日凌晨2時許，鼓山分局龍華派出所員警巡邏至博愛二路與明誠三路口時，發現一輛汽車在未打方向燈的情況下進入車道，並且違規紅燈迴轉，行跡明顯異常。員警隨即上前攔查，卻發現駕駛高男精神恍惚，面對盤問時更是邊跳邊答，神情異常，讓員警立刻懷疑他是否酒駕。

經進一步盤查，高男坦承當晚在鼓山區某熱炒店參加工作餐敘，期間因應酬不得不飲酒，但自知稍晚還要開車返家，因此在酒後於車內稍作休息，認為酒精已消退才敢駕車上路。豈料因交通違規遭警方攔查，高男心知肚明自己可能酒測超標，於是使出渾身解數，想透過跳躍加速排汗來退酒。然而，最終酒測結果顯示，酒精濃度仍超過法定標準，高男當場被逮捕送辦，所駕駛車輛也被警方依規定卸牌並移置保管。

鼓山分局長徐釗斌嚴正表示，「醉後不上道」絕非空談，酒駕零容忍已是社會共識，警方將持續加強執法，嚴防酒駕行為。他也再次提醒，民眾若有飲酒聚會，應選擇搭乘大眾運輸工具、計程車或請親友接送，以免釀成大禍，後悔莫及。

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