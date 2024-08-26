台日大港水果祭兩天共吸引十萬民眾參與。（高市府行國處提供）

台日大港水果祭兩天共吸引十萬民眾參與，25日晚間民眾齊跳盆舞充滿夏日祭典氛。（高市府行國處提供）

高人氣KOL阿部瑪利亞、蜜柑站長及島根貓接力現身水果祭鮮果快閃店。（高市府行國處提供）

台日大港水果祭24日起一連兩天在高雄登場，狂吸10萬民眾參與。100家台日品牌出攤，推出期間限定水果商品或友情回饋價，包括日本空運水蜜桃、麝香葡萄、冷凍蜜柑等大受歡迎，業者忙到手軟，雖提早加倍備料，但仍被一掃而空，提早打烊。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，非常開心與日本台灣交流協會攜手合作，創下台日水果祭舉辦以來最大規模，參與人數也創下新高，特別感謝農業部、文化總會支持，共同推廣台日優質農產品及文化交流，持續深化台日友情。

水果祭多元互動也頗受好評，像是期間限定的KOL快閃店「一日店長」，萌度和人氣都爆棚的「雙喵」蜜柑站長及島根貓，吸引粉絲頂著烈日排隊搶號碼牌。同樣有死忠粉絲，田中千繪親切介紹日本水果、阿部瑪利亞熱情推銷，現場試喝秋田番茄汁及白桃果汁，分享鮮果汁的濃郁口感。

此外，25日晚間搭配太鼓聲登場的壓軸盆舞表演，讓活動充滿熱鬧日式祭典氛圍，感染現場民眾，大人小孩帶著開心的笑容、跟著台上表演者隨音樂擺動，將活動帶到最高潮，還有多位在台灣生活的日本朋友攜家帶眷穿著浴衣前來，直說「水果祭讓我們想起家鄉的夏日祭典，太感動！」