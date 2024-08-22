為了推廣日本秋田縣農特產品，秋田縣知事佐竹敬久21日率團拜訪高雄市長陳其邁，此行除了要在漢神巨蛋舉辦物產展，更將在2024台日大港水果祭設攤。佐竹敬久表示，非常高興暌違5年再訪高雄，對高雄市容的轉變感到驚艷。陳其邁指出，高雄市與秋田縣情誼深厚，雙方相約持續在文化觀光及產業領域繼續深化合作關係。

高雄市與秋田縣在2016年簽署國際交流合作備忘錄，更有先後舉辦世界運動會的淵源，長期以來互動頻繁。陳其邁表示，秋田縣在佐竹知事帶領下，大力推廣竿燈祭等傳統文化並舉辦物產展將優質農產品行銷海外。這個周末即將登場的台日大港水果祭，秋田縣的攤位要販賣番茄汁及道地稻庭烏龍麵等美食，他非常期待到現場品嚐。

佐竹敬久指出，秋田縣內盛產蘋果、水梨、櫻桃、葡萄等，過往多次來台舉辦秋田物產展時，都能感受到台灣的人情味。這次台日大港水果祭首次移師高雄舉辦，也是疫情後首次偕轄內多位市町首長來台，期盼這次訪問台灣能帶回更多靈感，更期待2市間未來持續強化互動。

談及近年來城市發展，陳其邁指出，高雄積極推動亞灣5G AIoT創新園區和淨零碳排，轉型為智慧港灣城市，也盛讚秋田縣善用境內豐饒礦業與海洋資源發展金屬加工業、離岸風電產業，2座城市均在淨零減碳、城市轉型上努力，期盼未來2市能在文化、觀光、產業等領域更深化交流。

秋田縣將在漢神巨蛋百貨舉辦為期近2周的物產展，自即日起至9月1日為止，現場展售限量秋田黑毛和牛及白神蔥（JA秋田白神產白蔥），也有秋田知名清酒、番茄汁、煙燻蘿蔔（いぶりがっこ）及秋田犬玩偶等，推廣農特產讓台灣及高雄民眾有機會更加認識秋田。