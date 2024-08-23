「Meet Greater South Expo 2024亞灣新創大南方」23日在高雄展覽館盛大開幕，活動以「定錨Ｘ啟航－創新與創業的交匯就在亞灣新創大南方」為題，匯聚超過300家參展單位、近30家國際新創企業，呈現AI應用、5G雲端技術跟數位內容等最新應用，高雄市長陳其邁也特別出席開幕儀式。

此次Meet亞灣新創大南方吸引超過300家新創團隊展示新技術與應用，包括數位內容與體驗科技、人工智慧與物聯網、5G與雲端解決方案、綠色永續、行銷科技與新零售、醫療與健康科技、Web3與區塊鏈和創新與新商業等領域。

陳其邁表示，數位時代是一個整合平台，跟天使投資人有關，能夠讓新創業者找到更多的資源，新創的解決方案可以被更多人看見，高市府對於新創共思不僅是協助在觀念的驗證，同時希望有商業模式跟服務模式。

陳其邁指出，高雄具備豐富的產業發展潛力，有最完善的投資環境，市府提供各項優惠措施與全方位協助，吸引國內外旗艦企業相繼投資高雄，將高雄打造為台灣智慧科技產業國家隊，期待未來可以看到更多優秀的創新應用以高雄為基點，找尋更多商機，為南台灣的產業發展注入創新活水。