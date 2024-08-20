「臺灣米其林指南2024」囊括臺北、臺中、臺南及高雄4城，此次入選「必比登推介」的店家，包括臺北43家、臺中27家、臺南31家及高雄25家，與去年相比均有減少，其中以臺南減少5家最多、臺中4家居次，臺北及高雄各減少2家。

米其林指出，此次16家新獲「必比登推介」的店家，超過半數提供臺灣在地美味及小吃，臺北、臺中、臺南及高雄分別新增6家、2家、3家及5家，且首度有墨西哥餐廳入選，為位於臺北的「Pang」。

臺北今年6家新入選餐廳，除了上述提及的「Pang」外，還有去年已獲評審員推薦入選名單的「心潮飯店」、經營已數十年的老店「黃記魯肉飯」、以芋頭米粉聞名的「麵鋪」、以南臺灣軟式粉漿蛋餅為特色的「軟食力」、在地人宵夜首選的「小品雅廚」。

臺中新入選的2家餐廳，為以臺灣家常菜和小菜聞名的「裡小樓」、以川味和江浙風味麵食為主的「繡球」。臺南新入選的3家餐廳，為提供創意麵食的「麥謎食驗室」、家常臺菜「添厚」及「葉桑生炒鴨肉羹」。

而高雄新入選的5家餐廳，包括傳統家常臺菜的「賣(鹽)順」、提供5道中式燉湯搭配主食與小菜的「小燉食室」，以及藉由知名小吃入選的「春蘭割包」、「秀明豬心冬粉」與經營已近半甲子的「良佳豬腳」。

「米其林指南」國際總監Gwendal Poullennec表示，美食店家與小吃是當地生活方式重要的組成元素，相信必比登推介是探索臺灣及呈現其豐富餐飲風貌的最佳方式之一，不僅是為了國際旅客能探索道地的美食文化，也提供在地美食愛好者物有所值且美味的選擇。

Gwendal Poullennec指出，米其林指南的評審員很高興能繼續在臺北、臺中、臺南和高雄探索，並發掘出新店家與大家分享。此次的新增名單中有傳統美味也有國際風味，一舉新增了16個必比登推介店家。