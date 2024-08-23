經濟部日前指出國際半美商超微（AMD）將在高雄、台南設立研發中心，高雄市長陳其邁23日證實，AMD研發中心將設置在高雄亞洲新灣區。民進黨立委賴瑞隆表示，AMD研發中心進駐亞灣後，與產學界擴大合作，預計可帶動150億元新投資。

對於超微進駐高雄，陳其邁表示，具體的合作項目應該由超微來做說明，不過超微在高雄的研發中心已經選擇在亞灣，希望透過與幾所國立大學以及相關半導體、AI廠商共同合作，將高雄發展成為半導體封裝、高速傳導以及AI應用的研發基地。

賴瑞隆表示，亞灣過去是工業基地，經過中央地方的共同努力，現在已成為AI智慧新創的重鎮，超微、輝達等大廠紛紛投資亞灣，見證了亞灣的轉型成功發展，這也是高雄產業轉型的重要里程碑，未來他們會持續爭取產業、人才、資源進駐亞灣，打造台灣智慧科技產業新引擎。

賴瑞隆說明，AMD設計中心座落高雄亞灣是高雄AI智慧產業重要里程碑，首先是人才培育合作，高科技企業與中山大學、陽明交通大學、高雄大學、高雄科技大學等學校合作培育人才，可望吸引33家台廠共同參與研發，打造產學研合作高雄隊。

其次，亞洲新灣區成為關鍵熱區，AMD研發中心進駐亞灣後，與產學界擴大合作，預計可帶動150億元新投資，也會帶動商辦及其他商業與生活需求。另外，高雄半導體S廊帶成形與台南密切連接，攜手建立南高產業連線，成為翻轉南台灣的新引擎。