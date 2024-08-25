輝達NVIDIA即將於28日公布最新一季財報，AI伺服器產業動向再度成為市場關注焦點，尤其超微AMD於19日拋出將收購雲端基礎設施供應商ZT Group的震撼彈後，直接牽連其主要台廠合作夥伴英業達（2356）之後市。

英業達第二季交出營收創高、獲利年、季雙增，稅後每股純益（EPS）0.5元，居2008年來同期第三高的成績。21日受邀進行法人說明會後，26日將再出席小摩（JP Morgan）的閉門投資論壇，而法人聚焦的重點，亦皆鎖定在AMD對ZT的收購案之影響，與後續輝達AI伺服器產品出貨、新品規畫時程上。

對於AMD收購ZT一案，英業達日前已表態，其訂單能見度及出貨動能皆未受到影響，目前手上含括輝達Hopper GPU架構的AI伺服器系列如H100／H200等產品，與下一代Blackwell GPU架構的B200、甚至是GB200系列產品，都持續依訂單時程推進。

不過法人仍關注，AMD在完成收購ZT後，將拆分出售其組裝製造部門，是否會由英業達承接。

此外，英業達目前持有ZT股分約10％左右，俟明年上半年AMD完成收購案後，將有機會認列逾百億元的處分利益，屆時可望挹注英業達每股淨值提升。惟英業達將採何種方式認列，也成為法人關心的議題之一。

英業達先前看好ZT於後段系統組裝能力與經驗，同時又是Microsoft微軟、Amazon亞馬遜及Meta等Tire 1美系CSP業者之主要系統整合供應商之一，於2019年間即投資ZT、雙方結盟，也因此讓英業達得以在Opeb AI還處於GPT開發期時，成為唯一成功打入其資料中心供應鏈的台伺服器廠。

英業達近年持續加速擴展在墨西哥及泰國等地的伺服器新產能，並同步於兩地建置前段伺服器主板、barebone準系統的L6產線，更進一步在墨國擴增及提高針對L10組裝測試、L11整機系統，及L12整機櫃及叢集整合配置等產線之比重。依原規畫進程，預期今年年底前墨國將有三廠的新產能加入，除能就近服務客戶外，更為其後續爭取訂單提升競爭優勢。