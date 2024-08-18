2011年3月11日東日本規模9.1大地震引發大海嘯，宮城縣47歲女子高松祐子也不幸被海嘯捲走，她失蹤前傳給丈夫的最後簡訊寫道「我想回家」，丈夫高松康雄13年來不斷尋找妻子遺體，甚至學習潛水，至今下海至少超過600次，只為了找到愛妻。

每年311大地震周年時，日本媒體就會採訪高松康雄下海潛水尋找愛妻遺體的故事。

綜合「UNILAD」、「密爾瓦基獨立報」（Milwaukee Independent）報導，日本當地時間2011年3月11日下午2時46分，東日本發生規模9.1大地震，巨大海嘯沖進岩手縣、宮城縣、福島縣等沿海地區，在宮城縣女川町沿岸七十七銀行女川分行工作的高松祐子，連同其他同事被海嘯捲走，至今下落不明。

高松祐子的丈夫高松康雄當時送岳母到隔壁石巻市的醫院就醫，當下他感受到了整整6分鐘的天搖地動，不久後他收到妻子祐子的簡訊，詢問他「你還好嗎？我想回家」，這封簡訊成了兩人之間最後的訊息。

地震後高松康雄開車趕回女川，得知在仙台大學讀書的兒子安全無虞，但連繫不上女兒及妻子。一個月後，有人在七十七銀行女川分行附近的停車場找到高松祐子的手機，手機裡有最後一封沒有發送出去的簡訊，撰寫時間為下午3時25分，上頭寫著「海嘯好大」，高松康雄猜測，當時海嘯已經淹到了銀行屋頂。

高松康雄多年來持續下海潛水，尋找妻子祐子的遺體。

現年67歲的高松康雄本身是日本陸上自衛隊隊員，退休後他擔任公車司機，受到妻子「我想回家」的最後遺言驅使，他工作之餘仍盡全力尋找妻子下落，在陸地上找不到，高松康雄遂學習潛水，在廣闊且混濁的大海中尋找祐子遺體，多年來已下海超過600次，不過至今只找到相簿、衣物等物品，仍未發現妻子蹤跡。

高松康雄2022年接受《朝日新聞》訪問時表示：「我沒有忘記祐子，我會繼續找尋妳。」

311大地震及海嘯奪走1.8萬人性命，至今仍有超過2500人失蹤，其中宮城縣失蹤人數最多，達1213人，高松祐子也是其中一人。

海嘯一共捲走七十七銀行女川分行12名員工，女川町紀念碑記載，員工會喪命可能源於錯誤的逃生指令。七十七銀行女川分行為一棟2層樓建築，地震後30分鐘海嘯灌上銀行屋頂，捲走12人，在此之前銀行接獲海嘯警報，警告只會有20英尺高（約6公尺）海嘯襲來，銀行經理因此判斷員工疏散到有32英尺（約9.7公尺）高的屋頂即可，沒想到最後海嘯高達49至57英尺（約14.9至17.3公尺）。

銀行附近其實有一座跑步1分鐘就能抵達的小山丘「堀切峠」，紀念碑寫道，希望當時銀行下令員工「疏散至山上」。