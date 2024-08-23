飛虎將軍牽起日本水戶市、台南市緣分！日本茨城縣水戶市長高橋靖與議長大津亮一、副議長高倉富士男一行人23日拜會台南市長黃偉哲，這也是水戶市今年二度來訪，雙方預計年底完成締盟，水戶市屆時將率市民團前來台南見證！

台南近來與茨城縣交流密切，高橋靖繼今年1月來訪後，今天再次造訪台南，與黃偉哲討論交流及締盟細節。黃偉哲表示，很高興再次見到老朋友高橋市長，也感謝袴塚孝雄議員牽線，去年台南與水戶學生們在躲避球的交流上得到熱烈回響，同時今年5月起，水戶市及鄰近4個市町等89間學校也採購台南鳳梨作為營養午餐使用，證明兩市好交情。

黃偉哲表示，台南與水戶因飛虎將軍廟串起深厚友誼，相信透過年底締盟能讓兩市的友誼更加深厚，目前台南也推動學生修學旅行計畫，希望讓兩市學子透過互訪形式的修學旅行，更了解彼此，透過更多交流互動，將友誼向下扎根。

高橋靖說，為表示對於兩市締盟的重視，本次也邀請大津議長、高倉副議長一同來訪，而水戶市為了年底締盟也規畫市民團前來台南見證，募集名額不到1天就額滿，可見水戶市民對台南的好感和支持。他指出，接續之前躲避球交流，未來希望擴大到國高中生棒球交流、觀光方面也正推動包機航線擴大至固定航班，讓更多水戶市民前來台南觀光。

第一次來到台南的大津亮一表示，未來希望透過締盟形式讓水戶與台南展開更多交流。他提到，早上參拜飛虎將軍廟時也對於台南市民長年來祭拜出生於水戶的杉浦茂峰由衷的感謝，接下來會與其他議員攜手努力讓兩市有更多交流機會。