週四（5）德國警方在巴伐利亞邦慕尼黑市與一名男子爆發槍戰，該名嫌犯隨後遭到警方擊斃，案發地點靠近慕尼黑一處納粹歷史博物館和以色列領事館的地區，所幸無人傷亡，目前警方仍在調查嫌犯身份和動機。德國媒體《畫報》（Das Bild）特別點出，槍手拿的是一戰或二戰的栓動式步槍G98或者是K98，並裝上了刺刀。

據《美聯社》5日報導，週四上午警方接獲報案稱在慕尼黑市中心附近的卡洛琳廣場（Karolinenplatz）有一名手持長槍的男子。隨後，警方與嫌犯展開交火，嫌犯遭受致命傷，警方發言人弗蘭肯（Andreas Franken）表示，沒有其他人員受傷。

Ich verwette meine kleine Rente darauf, dass das kein Polizist sondern eine Polizist*In ist. Waffengriff, Haltung, dünne Ärmchen.



Hier hätte die Terrortat schon beendet sein können. Wer hier als Inhaber*In des Gewaltmonopols zögert, hat im Polizeidienst nichts verloren!#München pic.twitter.com/2yX77PRn12 — +Me+Fezit+Solingen+ (@MeFezitSolingen) September 5, 2024

目前尚無嫌犯身份或動機的進一步消息，巴伐利亞邦內政部長約赫爾曼（Joachim Herrmann）表示，嫌犯首先向警方開火，警方隨即還擊。

目前尚不清楚此次事件是否與今天1972年慕尼黑奧運會恐襲事件52週年紀念活動有任何關聯。1972年的襲擊由巴勒斯坦激進分子發動，導致11名以色列代表團成員、1名西德警察和5名襲擊者喪生。警方表示，沒有證據顯示有其他嫌犯與此次事件有關。雖然警方在城市中增派了警力，但表示沒有跡象顯示其他地點發生類似事件或有其他嫌犯。

以色列外交部表示，槍擊發生時，位於慕尼黑的以色列領事館處於關閉狀態，人員未受到傷害。鄰近的慕尼黑國家社會主義歷史文獻中心也表示，所有員工均安全無恙。該中心於2015年開幕，旨在探討慕尼黑作為納粹運動發源地的歷史。