金門伯玉路接近開瑄國小路口前路段今晚發生一起火燒車引發車禍事故意外，警消獲報到場立即朝廂型車內射水降溫。(于家麒攝)

金門伯玉路接近開瑄國小路口前路段今晚發生一起火燒車引發車禍事故意外，警消獲報到場立即朝廂型車內射水降溫的同時亦協助將傷者送醫治療。(于家麒攝)

員警指出，廂型車發生事故後並未依規定於車身後方30至100公尺路面上放置三角警示牌，加上天色昏暗，機車騎士也可能因此沒注意前方路況而來不及反應以至於撞上事故車輛受傷。(于家麒攝)

金門地區今(5)日晚間接近19時25分左右發生一起火燒車引發車禍事故！一名疑似「單幫客」的婦女開著廂型車由金城往金湖方向行駛，行至伯玉路接近開瑄國小路口前路段時，駕駛座突冒出火花，嚇得她趕緊停車報警求救，不料後方一名女性機車騎士疑因天色昏暗視線不佳來不及反應，直接撞上廂型車左後方車尾噴飛倒地。警消獲報立即出動5車10人趕往現場救援，朝廂型車內射水降溫的同時亦協助將傷者送醫治療，至於車輛詳細起火與肇事原因仍待警消調查釐清中。

廂型車女駕駛表示，案發當時她正開車行經伯玉路往金湖方向，沒想到行至開瑄國小附近修車廠路口時突感到「屁股熱熱的」，往方向盤下方一看還冒出火花與燒焦味，嚇得她趕緊把車停路邊機車道報警求援，也不知何故車子今天才剛進廠保養完就發生事故；過不到5分鐘突聽到「砰」一聲還以為車子爆炸，沒想到是一名女性機車騎士撞到她左後方車尾，受傷倒地，更讓她不知所措，只能一直打電話求援找人前來幫忙。

根據現場處理事故員警指出，廂型車發生事故後並未依規定於車身後方30至100公尺路面上放置三角警示牌，加上天色昏暗，機車騎士也可能因此沒注意前方路況而來不及反應以至於撞上事故車輛受傷；現場針對女廂型車駕駛酒測值為0，受傷送醫的女姓機車騎士則需至醫院做抽血檢測。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。