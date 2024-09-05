香港明報報導，展望第三季，蔚來汽車預計交車量介於6.1萬輛至6.3萬輛，年增10％至13.7％。收入介於191.09億至196.69億元，年增0.2％至3.2％。
蔚來董事長兼執行長李斌表示，9月1日，旗下樂道品牌105家門市同時開業，首款車型L60已開始公開展示，預計將於9月內上市並啟動交車。李斌又指，L60自推出以來就受到市場的廣泛歡迎，期待此新品牌能為公司在大眾市場上占據有利地位。
美股上市的蔚來汽車5日公布2024年第二季財報，營收和交車量雙創新高。蔚來第二季營收年增98.9％至人民幣（下同）174.46億元，虧損收窄至51.26億元，2023年同期虧損61.22億元。期間內交車量年增143.9％至5.74萬輛。
香港明報報導，展望第三季，蔚來汽車預計交車量介於6.1萬輛至6.3萬輛，年增10％至13.7％。收入介於191.09億至196.69億元，年增0.2％至3.2％。
蔚來董事長兼執行長李斌表示，9月1日，旗下樂道品牌105家門市同時開業，首款車型L60已開始公開展示，預計將於9月內上市並啟動交車。李斌又指，L60自推出以來就受到市場的廣泛歡迎，期待此新品牌能為公司在大眾市場上占據有利地位。
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