騎士上山遇到雙載機車疑似煞車失靈，逆向衝下山後自撞民宅。（翻攝wowtchout）

不管開車騎車，在行駛前都要好好檢查一下，尤其是山路下坡，如果遇到煞車失靈的狀況，很有可能就會有悲劇的發生！日前有名機車騎士，行經桃園迴龍萬壽路一段的巷子，當時騎士正要騎車往山上方向，遇到一輛雙載機車高速下坡行駛，過程中對方有按了喇叭，騎士緊急閃避後，沒想到這兩雙載機車竟直直的撞向旁邊的民宅，發出了撞擊巨響，而這整段行車紀錄器畫面也被PO上網，引起網友的熱議。

當時這名騎士騎乘機車，行經迴龍萬壽路一段50巷，往長庚大學的方向騎乘，突然前方有輛雙載機車，速度不慢的往下衝，騎士見狀立即閃避，然後就聽到後方有撞擊聲響，騎士看到不小心發出笑聲，然後立即停車前往幫助，而這段行車紀錄器畫面被PO在網路上。

網友們看到這段影片，紛紛留言表示：「感覺騎車的那個傷很重…」、「應該是下坡煞車過熱失靈 那條路很陡 林口下龜山超陡」、「感覺雙載重量煞不住了」、「後面的逆向寶還要按人家喇叭。笑死。」、「有點好笑」、「看前鏡頭你是在笑什麼 看後鏡頭你笑太小聲」、「後山車神」、「蹦幾雷金大聲！」、「禮砲一響，黃金萬兩」、「這裡不能睡覺」。