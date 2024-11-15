桃園市一名49歲越南籍黃姓男子與受害女子A女素昧平生，卻趁著擦身而過之際，伸手觸摸A女大腿前側，令A女驚慌不已，隨即向警方報案。案件經法院審理後，黃男被判拘役50日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，黃男於2021年5月10日傍晚6時18分，行經桃園市某公車站，見A女迎面走來，竟有意靠近，並趁A女不及防備時，伸手觸摸A女大腿前側性騷擾。事後A女立即向桃園市龜山警分局報案，警方展開調查，查出黃男當時故意伸手觸碰A女大腿。

然而，黃男在法院辯稱自己只是「不小心碰到對方的小包包」，完全否認犯行，但該說詞被法院否定。

法院審理指出，黃男明顯有意圖接近A女，並以手觸碰其大腿，行為惡劣，事證明確。但黃男不僅不認錯，還試圖以說詞掩蓋真相，態度不佳，顯見悔意不足。最終法院依《性騷擾防治法》第25條第1項，判處拘役50日，可易科罰金。可上訴。

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