《人民日報》用戶端16日報導，中國大陸國家主席習近平當地時間11月15日上午，在利馬出席亞太經合會（APEC）領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。雙方願加強在聯合國、APEC等多邊舞台合作，共同宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。黃循財表示反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。

習近平指出，中星互為友好近鄰和重要合作夥伴。在兩國歷代領導人精心培育下，中星關係不斷發展，樹立了國與國互利共贏、共同發展的典範。去年，中星關係提升為全方位高品質的前瞻性夥伴關係，為今後中星關係發展明確了方向。當前，兩國都處於國家發展的關鍵時期，明年將迎來中星建交35周年。中方願同星方牢牢把握中星友好大方向，密切高層交往，堅持坦誠互信，尊重彼此核心利益，繼續在現代化道路上攜手前行，開啟高品質發展新篇章。

習近平強調，新加坡參與中國改革開放進程起步早、領域廣、成果實。歡迎星方把握中國發展新機遇，繼續建設好蘇州工業園區、天津生態城、重慶示範性互聯互通和廣州知識城等合作專案，進一步打造數位經濟、綠色發展、人工智慧領域合作新增長點，不斷擴大人文交流。面對世界百年變局，中方願與星方加強在聯合國、APEC等多邊舞台上合作，共同宣導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

黃循財表示，星中兩國高層交往密切，經濟關係保持強勁發展勢頭，雙方共同慶祝蘇州工業園區成立30周年。新中關係基於相互尊重、相互信任，是互利共贏的。星方完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。星方始終對中國經濟發展前景充滿信心，期待繼續深入參與中國現代化進程，以明年慶祝兩國建交35周年為契機，開闢全方位高品質的前瞻性夥伴關係的新篇章。星方願與中方密切在東協、APEC等多邊領域協作，反對保護主義，促進貿易投資便利化自由化，維護地區穩定與發展。

蔡奇、王毅等參加會見。