113年台北市中正盃定向越野錦標賽暨世界排名賽國家代表隊選拔賽，16日在在台北市南港區玉成公園進行，剛結束屏東全民運動會行程的男子選手陳彥龍、女子好手黃敏惠，分別在南、女子菁英組奪冠。

黃敏惠第一次在玉成公園參賽，不過城區場地賽事是她熟悉的範圍，順利在女子菁英組以14分56秒摘后，而她之前在全民運動會代表台北市參加定向越野4個項目，進帳2金1銅以及1個第6名。

黃敏惠表示：「全民運比賽場地有草地跟山區，踩到一些爛泥巴或是被樹枝刮到、跌倒蠻多次，膝蓋現在還有點腫腫的，所以在這樣的狀況下，今天還能順利跑完，很開心！」

黃敏惠儼然是台灣目前定向越野一姐，接下來備戰年底清邁亞錦賽，也期待明年7月芬蘭世錦賽，她笑說，因為沒比過世錦賽，很嚮往從亞洲級賽事踏上世界級賽事的那一刻。

男子菁英組陳彥龍以14分21秒技壓群雄，比賽過程中，有路人好奇是什麼活動詢問他，陳彥龍還跟路人小聊一下，「聊完我就走掉，想說算了，因為腳有受傷，所以大概抱著開心的心情來參加，能拿冠軍也是運氣、運氣。」