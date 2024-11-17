55歲女演員何如芸出道超過30年，演過多部電視劇、八點檔，是觀眾熟悉的臉孔。近期，不少人追Netflix劇《影后》，何如芸也是其中之一，看完後她分享心得，還透露女演員在棚內翻臉是家常便飯。

何如芸16日在社群寫下看完《影后》的感想，「我只想去找我的經紀人下跪！這些年我惹出來的事沒少過，20年輪迴之後硬是要跑回來，還趕不走。我要向她致上十二萬分的敬意。」也在hashtag強調「向全天下知道最多秘辛的經紀人致敬。」而對於劇裡拍八點檔長壽劇的橋段，何如芸感同身受地表示，看到自己健檢報告GOT、GPT有紅字，只能說「我們真的是用生命在演戲的」。

何如芸爆料棚內天天上演女演員翻臉。（中時資料照）

至於女演員之間的明爭暗鬥，何如芸爆料：「有一種人，甜美面孔看起來無害但殺傷力最強。不要問，你會怕！」她透露女演員翻臉是天天上演的，棚內看得見，但外人無法目睹。不過，女演員之間又存在微妙的關係，「此生最了解彼此的又是對方，因為我們有共同的語言。有這種朋友誰還需要敵人？」

何如芸臉書全文。（何如芸臉書）

何如芸接著說，《影后》說的是演藝圈的故事，演的卻是人生。在這部劇中，她可輕易地找到自己人生中的某片拼圖，不可能沒有共感。最後，她勉勵：「戲棚下站久了，就是你的！」