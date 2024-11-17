民進黨前立委高嘉瑜在落選後雖未有政壇新工作，但也常在臉書分享到各地走訪的生活記錄，她昨在臉書分享體驗空中瑜珈的美照與影片，只見她艱難的站上掛布後全身狂抖，在老師協助下好不容易擺出漂亮姿勢，馬上尖叫就狂喊「快拍照」，讓一旁的學員全都笑翻。

高嘉瑜昨上午在臉書貼出一張空中瑜珈的美照，直呼「仙女不好當」，晚間則PO出空中瑜珈的體驗影片，分享拍出美照的艱辛過程。影片中可見高嘉瑜在老師引導下，成功站上掛布，還笑問老師「我這樣有天份嗎？」但當老師要她把左腳向後、伸出掛布時，她一做動作就嚇到狂叫，整個人在掛布上瘋狂抖動、前後搖晃，讓一旁的學員全都笑翻。

老師見高嘉瑜在掛布上晃到停不下來，便上前協助把腳擺到正確位置，高嘉瑜一看鏡中自己成功擺出空中瑜伽的優美姿勢後，馬上就開始狂叫：「好！快點！拍照！」又讓老師跟學員全都大笑出聲。

不過高嘉瑜穿著牛仔褲體驗空中瑜珈，讓許多網友直呼「不合適」、「作秀」，高嘉瑜也回應：「我硬要亂入啦」。