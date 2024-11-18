元太第三季營收91.9億元，季增20％、年增35％，符合市場預期。但受產品組合、存貨調整影響，毛利率與營業利益率皆低於市場共識；加上匯兌損失影響業外所得，單季每股稅後盈純益（EPS）也遜於市場預期。

惟放眼後市，根據元太經營管理階層觀點，看好彩色為必然趨勢，若彩色E-note與閱讀器換機力道愈快，將有助出貨量提升；ESL則回到正常成長力道，川普新移民政策亦有助滲透率提升。凱基投顧認為，元太2025年消費產品、ESL、電子看板皆有望年增，北美市場強勁需求有望帶動公司營收上揚趨勢。

里昂證券預期，ESL的出貨量將由現在的2.2億片，成長至2025年的3.5億片，意味出貨年增率高達57％，與元太經營管理階層看法一致。

在美國市場，繼Walmart旗下2,300店預計2026年時將有3～4億片ESL需求，其他大型零售商預料將會跟進Walmart採用腳步。儘管歐洲市場ESL滲透率應高於全球平均，然從Pricer與Vusion等的評論來看，在英國、法國安裝量持續提升的幫助下，ESL於歐洲的增長動能仍相當亮眼。

摩根士丹利證券指出，建立在現有業務基礎上，元太與其供應鏈新舊夥伴已經開始在零售市場推廣電子看板，尤其現有產能能支持的較小尺寸室內電子看板，目前元太在一些概念驗證專案中獲得初步的正面反饋。元太經營管理階層表示，戶外廣告將是下一個進入的市場，但可能需要更長的時間來落實，預計相關營收將從2025年開始逐步產生貢獻。

大摩維持對元太的正面看法，短中期受惠ESL與彩色電子閱讀器帶動的電子紙需求，中長線則有電子看板商機加入，因而建議旗下客戶，最近股價出現回檔是加碼的好時機，給予「優於大盤」投資評等與360元股價預期。