川普勝選、美股歡騰，然台股先盛後衰，短線恐將趨於震盪，第三季財報公告期接近尾聲，個股持續依題材、籌碼調整，是伺機布局績優好股的時間點。

道瓊指數攀上四四○○○點、S&P 500指數突破六○○○點、Nasdaq逐漸逼近二○○○○點大關，在美國總統川普勝選、聯準會如市場預期降息一碼過後，美股三大指數氣勢如虹，聯袂持續創下歷史新高，不過與台股具有高連動性的費城半導體指數，衝高後拉回，一度跌破六○日均線，台灣加權指數也在攻高後跌破短期均線，櫃檯指數屬相對弱勢，已領先跌破短中期均線。

川普當選、聯準會降息一碼，美元再度轉強，美元指數突破一○五，日幣回貶逼近一五五之間，新台幣貶值近三二．五元，美國公債殖利率走升，相對之下，虛擬貨幣走強，尤其是比特幣，在2024 BTC會議上，川普曾承諾要讓美國成為地球的加密之都，當選後比特幣價格連續上漲，甚至一度突破九○○○○美元大關，不僅創下新高、市值突破一．七五兆美元，且在全球資產排名中超過白銀，名列全球第八大資產，也帶動交易平台公司股價上漲。

比特幣創歷史新高

日本執政黨雖然在之前國會選舉上失去了過半的優勢，不過至少贏得首相指名選舉，自民黨總裁石破茂獲得連任，政局的相對不穩定，雖連帶使得日圓再度趨貶，但是也成為日經指數再度挑戰四○○○○點的催化劑，至少近期仍維持在相對高檔，而均線則逐漸趨於糾結。相對之下，韓國股市跌破九月初低點支撐，恐將回測八月初全球齊跌時的低點。

各國央行向來具備獨立性，不過川普當選，再加上共和黨可望取得參、眾兩院席次過半的主導權，達成完全執政，對聯準會方向投下變數，先不論川普個人喜惡，單就政策面來看，可能提高關稅、降低企業與個人稅等，或將導致物價再次走高，財政赤字與美國公債之間也要尋找新的平衡點，都勢必將影響經濟數據發展，進而導致聯準會原先預期出現變化，一般預估，聯準會降息次數與腳步，有機率因此而減少或放緩，終點利率高於原先估值。

台積電短線震盪 長多無虞

川普贊同科技創新不該受到法規限制，勝選感言大讚Elon Musk是共和黨的新星，一般預估拜登簽署的ＡＩ監管行政命令，將可能成為川普上任後優先被修正或廢除的目標，然美國近日再次祭出新一波的管制晶片禁令，對中國業者最新七奈米以下先進製程晶片投片升級管制，根據媒體報導，本波禁令並沒有區分何種應用晶片才會受到約束，只要是七奈米以下製程且裸晶大小符合條件，就將會被納入管制範圍。

基本上，這項禁令基本就是衝著台積電與韓國三星而來，尤其日前華為裝置內發現有遭到管制的台積電晶片，美國商務部進而祭出更為嚴謹的審查制度，全面封鎖中國先進製程產能，將造成中國ＡＩ與ＧＰＵ產業重大衝擊，也呼應了之前川普對台積電施壓的言論，研調機構TrendForce預估，如果規範發酵，將會影響台積電五～八％營收，另也傳出先進封裝將前進美國。

台積電是台股最重要的護國神山，尤其股價上千元之後，指數盤中走勢幾乎就成為台積電的形狀，美國對中國晶片禁令升級，加上外資在期貨市場空單，一度攀高至超過五萬口的歷史新高，加權指數短線回到區間整理之中，不過尚未見到轉空跡象，必須留意的是櫃買指數，近期表現屬相對弱勢。第三季財報公告進入尾聲，個股將依據營運與獲利表現、展望與籌碼調整。

另一方面，川普在參選時也曾對台灣提出保護費的言論，認為台灣應該要提高國防預算，根據金融時報引述多位消息人士說法，台灣正在研擬購買總值超過一五○億美元的軍購案，可能的清單包含洛克希德馬丁製造的船艦、諾斯洛普格拉曼的空中雷達系統E-2D型先進鷹眼預警機，以及F-35戰機、愛國者飛彈等。在川普前一任的任期中，一些歷史性的軍售案都獲得批准。

短期內，台股恐因台積電受制於美國禁令等因素而進入震盪整理區間，不過可預期ＡＩ趨勢發展不會因此而減緩，因為這並不符合美國利益，相關公司仍將維持相對強勢，此外，Tesla股價衝高，供應鏈股價或將有一定程度受惠。第三季財報將全數公告，獲利表現佳、明年展望持續看俏的公司，相對有機會獲得市場青睞，年底ＥＴＦ將進行換股，也可留意提前布局的機會。

神達獲利、展望皆優

上市櫃公司十月營收合計四．一六兆元，月增二．二四％、年增十一．五二％，為史上第四度突破四兆元，且創下單月歷史新高，共有六七家公司創下歷史新高，累計前十月營收三六．五三兆元、年增十一．七％，亦為新高，一般預估，第四季營收在ＡＩ出貨動能強勁下，將有機會挑戰十一兆元以上，全年同樣也有機會締造新猷，顯示基本面動能仍相當強勁。

受惠雲端資料中心和雲端服務客戶需求力道強勁，神達第三季營收季增十五．六％、年增五四．九％至一五一．五億元，稅後盈餘十一．四五億元、年增八三．五％，ＥＰＳ○．九五元，累計前三季ＥＰＳ為二．四四元，十月營收七一．四八億元，月增三五．八％、年增一四九．七％，創下歷史新高，前十月營收四五○．六億元、年增率為四七．五％。

神達旗下百分之百持股子公司神雲，受惠大客戶甲骨文、ＡＷＳ持續擴充資料中心，加上其他中小型ＣＳＰ客戶拉貨，業績將持續成長，另傳聞獲得Nvidia轉單；另一持股九一％子公司神達數位，也擺脫去年營運低潮，第二季起業績明顯成長，成長主要動能來自聯網型行車記錄器，與車隊管理系統業務，以美國市場最強勁，上半年獲利年增率將近六成，下半年為傳統旺季，預計於明年第一季登錄興櫃。

無塵室廠漢唐縱然營收連續三季衰退，且前三季年減超過三成，十月營收也是年減三二．一％，不過受毛利率十六．九六％，較去年同期增加六個百分點，尤其第三季單季毛利率衝高至二五．四七％，遠優於去年同期的一○．一六％，帶動單季ＥＰＳ九．二六元、前三季二二．四六元，都是創下同期新高的好成績。

探針卡廠旺矽受惠ＡＩ晶片相關需求暢旺，第三季營收、獲利雙創新高，單季毛利率五六．六九％亦為新高，稅後純益六．五億元、年增五七．四二％、ＥＰＳ六．八九元，前三季稅後純益年增五二．九四％、ＥＰＳ十六．八三元，已超越去年全年表現。十月營收雖較九月的歷史新高略降二．七％，不過較去年同期成長四二．九％，第四季營運可望淡季不淡。

傳產股最受矚目當屬貨櫃航運類股，陽明第三季獲利二八三．六七億元、年增九．一一倍、ＥＰＳ八．一二元，前三季獲利為五一六．三四億元、年增七．五倍、ＥＰＳ十四．七九元，萬海單季也繳出一八四．三一億元、年增六．二六倍、ＥＰＳ六．五七元，前三季由三四六．二三億元、ＥＰＳ十二．三四元，遠優於去年同期虧損的好表現。

雖然可預期第四季營運將遜於第三季，股價都在公告前就先見到高點，而最後公告的長榮，第三季ＥＰＳ二八．八二元，前三季ＥＰＳ五○．六八元，三雄本益比都持續低於十倍，展望二五年，最大關鍵在於若紅海危機仍無法落幕，供需將仍舊吃緊，運價恐怕欲小不易，加上股利政策、ＥＴＦ換股等因素，仍可留意貨櫃三雄後市表現。

《先探投資週刊2326期》

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