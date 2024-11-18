南山人壽表示，以台灣最大的獨立保險公司的角色參與國際永續事務，積極在氣候變遷與健康議題上發揮影響力，尹崇堯在今年的世界氣候峰會上以「氣候韌性與健康-以金融策略締造更健康的未來（Climate Resilience and Health-Financing Strategies for a Healthier Future）」為題發表演說。

尹崇堯指出，保險業對風險有深刻了解，除了透過資金投、融資，倡議因應氣候變遷，更重要的是，如何利用金融商品及服務，提供解決方案，協助客戶提早認知風險、緩阻及移轉風險。

儘管台灣擁有極為完整的國民健康保險制度，全體國人均擁有基本的健康保障，但民眾對於健康風險的意識、認知及提前預防，普遍仍待加強。為此，南山人壽透過結盟及強化夥伴關係，協助臺灣民眾及社會預知及轉移風險，具體作為包括：一、透過保險商品及服務，守護民眾健康風險；二、發揮保險影響力，協助弱勢抵禦氣候風險；三、啟動弱勢及原鄉關懷，弭平健康不平等。南山人壽希望扮演「永續健康的領航者」，發揮保險業的影響力，協助強化個人、社會與環境的健康韌性。尹崇堯指出，保護地球，不是一代人的事，而是每一代的傳承及共同要面對的問題。