立委持續關心新青安是否為房價上漲主因，財政部長莊翠雲18日指出，房價變動上漲的因素很多，新青安貸款主要是讓想買房的朋友可以來買，並不是房價上漲最主要的因素，影響房價的因素包括原物料漲價、工資變動、預期心理和公眾建設到位及資金成本等諸多因素，影響因素很多，不是只有單一因素。但她也強調，政府因時勢推出政策，也要調整和精進政策，這是需要的。

莊翠雲表示，新青安6月底起已採精進措施，像是一生限貸一次，也強化公股銀行的事前審核及事後管理，對於轉租和人頭戶更加強檢核，房子是用來使用居住的，不是炒件工具，對炒作者必須給予抑制。

莊翠雲也說，央行的選擇性信用管制同樣是一波一波看市場情況視時推出，例如第七波及全國，適用對象也擴大，央行這部分是看到整個市場的情況，滾動在檢討。至於公股在相關房貸業務上，除了銀行法第72-2條規定的30％，行庫自己也會設有警戒線，例如多數行庫都設在28.5％就會注意。行政院院長卓榮泰也提示，授信必須以首購族優先，避免往部分大的貸款戶集中，這是院長所說額度控管的意思；央行的道德勸說，也是穩定金融市場，避免貸款過度流向房市而排擠到其他產業。