桃園市警方在執行取締酒駕勤務時，攔查一輛雙載機車，未料後座乘客突然拔腿狂奔，員警迅速將其制伏，經查竟是一名失聯3年的越南籍移工。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

昨（17）日晚間，桃園市警方在執行取締酒駕勤務時，攔查一輛雙載機車，未料後座乘客突然拔腿狂奔，員警迅速將其制伏，經查竟是一名失聯3年的越南籍移工，全案依法移送收容。

警方表示，昨17日晚間11時許，桃園分局埔子派出所員警於桃園區三民路執勤，發現一輛雙載機車的後座乘客未戴安全帽，立即上前攔檢。期間，機車騎士配合出示證件，但後座乘客卻顯得異常緊張，行為舉止詭異，甚至逐步往後退。當員警要求其出示證件時，該名男子突然撒腿狂奔。

負責帶班的副所長姜之維反應迅速，早已判斷該男子可能逃跑，於前方設伏，男子僅跑出20公尺便被成功攔下。經查，該名男子為31歲越南籍移工阿貴，自3年前失聯後，至今遭通報行蹤不明。

警方進一步調查得知，阿貴當日赴桃園探訪友人，聚會結束後由友人騎機車送往車站，未料因未戴安全帽遭攔檢。他見警方攔查友人，心虛之下企圖逃跑，但最終難逃法網。全案經警方依程序處理後，已將阿貴送往收容中心，後續將通報相關單位處理。

警方呼籲，執法過程中強烈建議民眾配合盤查，避免引發不必要的法律後果，同時提醒民眾應遵守交通規則，佩戴安全帽，以確保行車安全。