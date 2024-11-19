世界12強棒球錦標賽，中華隊此次在B組取得4勝1負的好成績，將前往日本東京參加4強複賽，而日前與澳洲對陣時，有女球迷遭澳洲隊擊出的全壘打球打中右胸口，事後前往急診接受治療，先生開玩笑說要請澳洲負責，並透露市府有送雞精到急診室來，相當暖心。

中華隊17日晚間與澳洲隊進行關鍵戰，若勝出就能提前確定晉級4強，全台球迷都相當關注，更吸引3.4萬人到場應援，7局下半澳洲隊捕手柏金斯（Robbie Perkins）轟出一發左外野方向的陽春砲，直接打到一位女球迷胸口，透過轉播畫面可見該位女球迷表情痛苦，隨後更在工作人員攙扶下離場。

事後，遭擊中女球迷的先生在Threads發文，秀出接受檢查的單據，主訴直接寫上「在大巨蛋看12強，被澳洲隊全壘打打到右胸口」，所幸檢查後沒有大礙，先生透露市府很有心，直接把雞精送到急診室來，更開玩笑說「帶太太看個棒球也能去急診，能找澳洲負責嗎？哈哈」。

其他人也說「在旁邊看嚇死，工作人員還跟撿到球的人要球，沒事就好」、「人太多真的閃不掉，幸好人沒事」、「主訴寫得很完整，這張看診單要裱起來，以後跟小朋友炫耀」。