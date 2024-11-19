有綠能外商日前向媒體泣訴來台投資綠能卻遭黑道勒索等問題，綠能蟑螂橫行，來台投資差點把命丟了。行政院長卓榮泰19日指出，將來不會讓業者直接去面對地方人士，這樣不合理，公權力將全面介入；此外，也會保障農漁民權利，不會讓他們再受地方人士來左右，將來會全面執行。

卓榮泰今赴立院報告台電追加撥補預算，民眾黨立委張啓楷提到綠能蟑螂橫行問題，卓榮泰提出三原則應對，第一，有爭議的地、太小的地，「不要開發就不要開發」；第二，讓業者去直面地方人士不合理，公權力全面介入；第三，保障農民權益，不讓他們受地方人士左右，這三個原則將全面執行。

張啓楷也提到，台鹽綠能前董事長陳啟昱虧空台鹽綠能11億，還簽一堆不平等條約，可能讓台鹽綠能恐將負擔超過140億的廠商求償，人卻已經落跑。卓榮泰呼籲陳啟昱盡快到案，敢作敢當，面對司法，面對國人，才不枉費國人過去對他的支持。

卓榮泰也指出，他已經要求法務部、台高檢針對綠能犯罪全面追查，也設定時程跟目標；台鹽綠能未來的狀況則希望透過法律救濟，盡量減少各種損失，維護台鹽綠能，向國人有所交代，他也已經數次要求法務部盡快找到陳啟昱出面做說明。

張啓楷也秀出前總統蔡英文的「全國綠能產業後援會」照片，出現陳啟昱等綠能弊案人士，「是不是變成黑金弊案後援大會？」呼籲檢調追查不要因為支持了誰而有差異，要查辦到底；卓說「當然」，經濟部長郭智輝也表示，經濟部跟法務部、農業部已經在建立平台，防止綠能弊病，防止綠能蟑螂肆虐光電領域，立委所建議的都列為改進參考。

張啓楷也提到，現行的躉購電價應比照世界各國改成競標制度，躉購制度讓綠能蟑螂有利可圖，改回競標不只可以制止綠能蟑螂，台電虧損也可以下降；卓表示，目前已經往這方向進行，契約當中的還是要合法來進行，但是不能再出任何狀況，未來一定是朝降低成本的方向進行，一定會往更合理電價計算成本進行；至於相關方案細節，郭智輝表示會回去討論，盡快給立院答案。