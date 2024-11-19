玉晶光2024年前3季稅後盈餘為34.65億元，年增80.6%，每股盈餘為30.73元，其中第3季稅後盈餘為13.78億元，單季每股盈餘為12.22元，累計前10月合併營收為197.01億元，較去年同期增加13.45%。

陳天慶表示，依照目前客戶的需求來看，第4季營收可能比去年度同期稍差，但最後實際的結果也是要看客戶拉貨狀況，明年因為潛望式的鏡頭可能會運用在更多機種，加上大陸品牌的手機也有機會增加出貨，我們對明年展望是審慎樂觀看待，最終營運結果及獲利多寡還是要看市場景氣及客戶實際拉貨而定，現在無法先預估。

在新產品開發上，玉晶光總經理郭英理表示，針對模造玻璃、Meta lens、超微小鏡頭、塑膠稜鏡及超大光圈方面，我們都有專人持續的自行研發或與上下游廠商配合開發，目前新產品進度順利。

美系外資指出，雖然玉晶光高層對於明年鏡頭產業進入升級週期保持樂觀態度，並在包括：VR/AR、智慧眼鏡等穿戴裝置領域尋找更多機會，但這些新機會需要時間才能見效，維持玉晶光「中立」評等，目標價由570元降至482元。