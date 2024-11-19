新北市動保處近日邀集25間民間動物收容所召開2場聯繫會議，以全面納管、就地輔導改善及建立稽查制度，強化民間狗場管理。今年持續辦理民間狗場輔導訪視，免費寵物登記、狂犬病疫苗注射及絕育等服務，並進行全面清查造冊，利於後續稽查，提升民間動物收容所犬隻數管控、收容品質與動物福利。

動保處清查民間狗場。（新北市動保處提供）

動保處在板橋動物之家、三芝區公所召開2場聯繫會議，內容包括納管、輔導、查核，輔導退場等。其中全面納管部分為，加強總量管制，新設狗場須依法申請，強力取締違規設立；就地輔導改善為，管理新輔導舊，個案輔導；建立稽查制度則是，不新增不擴大，落實稽查。

施打狂犬病疫苗。（新北市動保處提供）

提供民間狗場犬隻絕育服務。（新北市動保處提供）

動保處表示，為避免民間狗場因缺乏募資管道、經營管理能力不佳或負責人健康突然惡化、無繼承人等因素而管理不當，將無其他備援方案者列為高風險狗場並輔導退場。同時，加強寵物登記管理，給予寵物及飼主更安心的保障，輔導10間民間動物收容所申設寵物登記站，自行辦理所飼養犬貓登記新辦、轉讓及除戶等，並申報及協尋寵物遺失協尋等事宜。

此外，因應區域計畫法即將於明年4月30日退場，輔導民間動物收容所依「申請非都市土地作動物保護相關設施容許使用審查作業要點」土地建物合法化。民間動物收容所犬隻為有主犬，非流浪犬，倘飼主無法繼續飼養使犬隻再度成為流浪犬，涉及棄養行為，將依《動物保護法》核處罰鍰。

新北市現有25場民間動物收容所，收容流浪動物約3800隻，對於減少動物流浪街頭及環境改善有助益，然而收容所多數面臨人力、經費、飼養管理及土地等問題，故動保處免費提供施打狂犬病疫苗、寵物登記及絕育服務，有助於減輕收容所經費及人力負擔，也將所有動物造冊列管，後續進行收容所稽查，以提早發現問題，研議輔導措施，提升收容動物福利。

動保處表示，民間狗場以輔導訪視為主、聯繫會議為輔管理，幫忙民間狗場改善問題，使民間狗場全面納管及輔導改善事宜有所依循。