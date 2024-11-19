大湖鄉草莓青農葉德龍研發出「連接式種植槽」並已申請獲得發明專利。（大湖鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉向來有草莓王國之稱，草莓產量占去年國產草莓7、8成以上，近2年連續發生因天候異常造成病害嚴重，去年還曾造成部分草莓園有5成以上草莓病死，大湖鄉青農葉德龍對此研發新式「連接式種植槽」植法，不僅節省高架植法的高額建置費用，還可免去植地多病害的問題，大湖鄉長黃惠琴19日在縣府會議上向縣長鍾東錦提案，請縣府爭取農業部補助推廣新植法，讓大湖草莓農種出品質更好的草莓。

大湖鄉草莓青農葉德龍研發出「連接式種植槽」並已申請獲得發明專利。（大湖鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖鄉草莓是國產草莓最重要的生產區，今年受到氣候影響，新草莓植株栽種足足延後近一個月才開始栽種，近2年來，大湖鄉草莓因氣候變異、高溫等因素影響，陸續發生嚴重病害等問題，造成草莓新種植株大量枯死，去年更有部分草莓園有高達5成的草莓枯死，造成草莓農重大災損。

湖鄉草莓是國產草莓最重要的生產區，今年受到氣候影響，新草莓植株栽種足足延後近一個月才開始栽種。（謝明俊攝）

大湖鄉草莓青農葉德龍，返鄉投入草莓栽種已有10歷史，因近2年草莓病害等問題造成莓農重大損失下，自行研擬改良栽植方法，研發出「連接式種植槽」並已申請獲得發明專利，透過離地設計與高密度的連接種植槽，並搭配專利「氣斷根」技術，抑制根系病害，有效利用空間，帶來更高收益，估計每分地可收益達60萬元。

葉德龍說明，新栽植法不僅可以有效根絕植地所造成病害問題，也可大幅降高架式栽植法，所需建置高架所需費用，每分地可減少10萬至30萬元的高架費，他為了建置新的植槽，還花費百餘萬元，請廠商開模製造新型的植槽，目前全大湖鄉共有4個莓農示範試種，台北市陽明山也有一個莓農前來取經試種。

葉德龍介紹 「連接式種植槽」具備8大優勢，包括客製化介質、產量提升、 施工簡易、免換棚布、坐著採收、便於收納、透氣排水佳、產量穩定，當中免換棚布之優點能有效降低農膜數量，減少廢棄物，且導入專利技術解決草莓長久存在之根系病害，他希望新植法能爭取農業部支持，納入補助項目，能加速推廣速度，造福農民。

大湖鄉長黃惠琴非常熟悉草莓栽種業務，在得悉葉德龍研發新栽植法後，利用參加19日縣府會議提案，建請縣府協助向農業部農糧署爭取列設施補補助項目，帶領苗栗縣草莓產業加速邁入智慧農業，苗栗縣長鍾東當場指示農業處積極辦理。