中信金控法人說明會由中信金控總經理暨發言人高麗雪、財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金控今年前三季累計稅後盈餘創下歷史新高，中信銀同期獲利亦創新高，並居銀行同業之冠，台灣人壽則受惠於股利旺季及資本市場熱絡影響，獲利穩健成長，帶動金控整體獲利年成長達21%。

中信銀行2024年前三季合併稅後盈餘達362.8億元，主要受益於存放款基盤持續擴大，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡及法人金融業務穩健成長，推動整體手續費收入上升;此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較去年同期成長14%。中信銀行2024年第三季之合併逾期放款比率為0.47%，逾期放款覆蓋率為 350%，資產品穩健。

保險業務方面，台灣人壽維持穩健及多元的產品策略，持續推動長年期繳及價值型保單銷售，2024年前三季累計初年度保費收入為361億元，較去年同期成長10%。在投資方面，受惠於資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，加上第三季股利收入挹注，累計稅後獲利較去年同期成長46%。