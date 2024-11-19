女子縱身跳下大肚溪之際，彰化警分局員警合力抓住女子，將她從鬼門關前救回。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

女子縱身跳下大肚溪之際，彰化警分局員警合力抓住女子，將她從鬼門關前救回。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

女子縱身跳下大肚溪之際，彰化警分局員警合力抓住女子，將她從鬼門關前救回。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

一名女碩士生18日下午到彰化市大度橋護欄外，意圖跳下大肚溪，彰化分局大竹派出所員警陳驄勝及蔡政哲獲報火速趕往現場救人，在女子縱身往下跳的瞬間，陳驄勝奮力上前緊抓住女子右手不放，雙方僵持不下之際，幸後續支援員警到場，合力將女子拉上岸，成功將女子從鬼門關前救回，結束這場警險救援。

彰化分局大竹派出所在昨(18)日下午3時許接獲報案，一名女子企圖在大度橋護欄外輕生，線上巡邏警員陳驄勝及蔡政哲聞訊火速趕往現場，2人到達現場時，見該女子已站上大肚橋護欄外側，隨時可能墜落，2人見狀立即飛奔至女子身邊展開救援。

該名女碩士生卻在見員警趕到時，縱身往下跳，而就在女子往下跳的驚險瞬間，陳驄勝果斷出手，千鈞一髮之際，牢牢抓住女子右手，成功阻止女子墜落，但現場也隨即陷入僵持狀態，展開一場與死神的拔河。

就在女子身體懸空、陳驄勝緊抓其手，雙方僵持之際，支援警力巡佐江明坤與警員鄧政倫也趕到現場，4人合力與消防人員一同將女子拉上岸，並帶回安全地帶，隨後女子被送往彰化基督教醫院接受後續醫療與心理評估，並通知家屬前往醫院陪同。據了解，女子年27歲，目前就讀某國立大學碩士班，這兩年精神狀況較差，其尋短原因由警方了解中。

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