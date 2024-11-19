電廠、變電所等國家關鍵基礎設施，需強化設施防災及耐災韌性，台電與新北市政府消防局合作辦理防災士培訓專班，為國營事業首例。台電預計首梯可有52人取得認證，後續將推展至各地區處，目標2025年底前完成500名防災士培訓，提升台電自主防救災能力。

內政部自2018年起推動防災士培訓與認證制度，將國家關鍵基礎設施工作人員、經濟部所屬事業機構各地區營業處所駐點員工列為重點推動對象。

台電說明，11月18至19日在與新北市府合作培訓防災士，為國營事業與地方政府開設專班首例，地點選在位於新店的台電訓練所本部，兩天課程由行政院、內政部消防署、新北市府消防局、國家災害防救科技中心、台大和陽明交大等各專業領域的重量級講師授課。

內容包含我國災防體系與運作、防災士職責與任務及近年災害經驗與災害特性，另有急救訓練與施作（包含CPR＋AED、止血包紮等），及實際透過地震、火災等不同情境練習災害防護措施等實作課程。最後學員需通過學科、術科測驗，才可取得防災士識別證與證書。