新台幣終場收在32.42元、強升1.11角，收盤創逾一周新高，台北外匯市場成交量11.65億美元。匯銀主管表示，台北金融市場股匯雙漲，短線台股觸底反彈，帶動外資操作扭轉，且下周還有出口商拋匯題材，新台幣有機會往32.25元百日均線附近挑戰。

匯銀主管表示，美股科技股勁揚帶動台股反彈大漲，外資回頭買超股市，資金連帶大舉匯入，盤初就把新台幣推回32.4元價位，午後加上投信匯入助陣，匯價一度升至32.395元，同創逾一周波段新高，但盤末匯入小踩煞車，全日升幅仍逾1角。

匯銀主管表示，除了外資匯入，新台幣走升也反應國際盤，美元指數在107價位下方徘徊，明顯難再攻破此價位，上周五起出現明顯漲多回落，短線投資人獲利了結，加上歐洲央行官員放鷹，指降息需採取更審慎態度，歐元振奮上漲下，美元指數應聲跌破周線，短線非美幣別貶壓暫獲緩解。

根據央行統計，美元指數回跌之下，19日主要亞幣全數回彈，韓元上漲0.35％最強勢，其次為新台幣及星幣各升0.34％，人民幣升0.03％、日圓升0.02％。

匯銀主管表示，最近新台幣走升就看三關鍵，一是美元指數暫時回落，後續觀望各項經濟數據表現，以及聯準會官員態度，以判斷12月降息可能性；二是台股表現，近期台股頗有反彈之勢，新台幣緊貼台股走，外資回頭匯入後，成為新台幣升值有利表現；三是兩大亞幣走勢，尤其日圓及人民幣持穩，帶給整體亞幣信心，暫時擺脫上周頹勢。