近日，大陸蘇州舉辦馬拉松比賽，吸引3萬多人參賽，不過比賽過程中竟出現「鴛鴦大盜」，一對男女選手拿走大量主辦單位提供的補給品，2人將背包塞滿，事後還炫耀拍短片表示「明年還要來進貨」，透露共拿走20公斤補給物資。對此，賽事主辦方蘇州市吳中區政府工作人員證實有此事，但不會限制選手拿走多少物資，因此不會取消2人的比賽成績。

綜合陸媒報導，大陸蘇州於17日舉辦馬拉松比賽，然而賽後有多名網友發文指控，有1男1女比賽選手竟在過程中拿走大量補給品，將各種零食、芒果乾等等塞滿後背包，無恥行徑引起眾人不滿拍下，2人還將自己的參賽號碼牌遮住，並質問拍攝者「你拍我幹什麼？」不僅如此，事後2人甚至炫耀「戰利品」，沾沾自喜表示「蘇州馬拉松很好，明年還要來進貨」、「好辛苦啊，背了有40多斤（約20公斤）吧！」

影片曝光，許多參賽者紛紛吐槽「太誇張了，笑死人了，我跟了一路。我沒火，但是這一男一女組合確實火了」、「拿3個、5個也沒事呀，他們這樣做就誇張了！」、「我一個都沒吃到，還以為是主辦方沒提供呢」。

有資深馬拉松跑者直言，參加馬拉松賽事多年，從沒遇到過類似一掃而空的情況。對此，馬拉松主辦單位表示，比賽過程不會限制選手拿走多少物資，該行為屬於個人道德問題，不會取消兩人的比賽成績，之後會杜絕此類事件再次發生。