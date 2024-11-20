●輝達（Nvidia）周二股價大漲4.89%，收在147.01美元，給三大指數都帶來最大的提振。目前打遍天下無敵手的「AI晶片王」輝達即將在周三發布業績報告，分析師表示，過去8個季度，輝達營收表現都超出華爾街已然崇高的預期，但其成長速度可能放緩，該公司連續5季營收都實現3位數百分比增長的佳績可能走入歷史，因此輝達能否克服其最新AI晶片Blackwell出貨延遲和供應鏈問題，較可能成為股價走勢的風向球。

根據LSEG彙整的數據，輝達2025會計年度第三季（截至2024年10月底）營收估將較前一年同期成長82.8%，達到331.3億美元。雖然成長幅度仍然亮眼，卻是該公司6個季度以來最緩慢的增長。受惠於AI軍備競賽，輝達今年來股價已經飆漲約2倍。

●AI伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）化解下市危機，繼周一漲近16%後，周二再飆升31.24%，收在28.27美元。外媒報導，美超微已在18日成功聘請到全球五大會計網路之一的BDO USA作為獨立審計師以協助其完成財報，並替其財報審查背書。美超微也向那斯達克提交合規計劃，表明能完成截至6月30日的年度財報。在那斯達克交易所審查該計畫期間，美超微的證券可繼續上市交易。

●手機晶片大廠高通（Qualcomm）周二上漲0.13%，收在164.71美元。在紐約舉行的投資者活動上，該公司預期到2029年度，手機晶片以外的筆電、車用晶片和其他產品合併營收可望達到220億美元，較上年度大幅成長。高通並表示對即將上任的川普政府「樂觀以待」，並不擔心可能對中國徵收的高關稅會削弱高通在該國的業務。中國市場貢獻高通近一半營收。

●沃爾瑪周二股價上漲3%，收在86.60美元，創下歷史新高。該零售業巨頭第三財季（截至10月底）營收年增5.46%，至1695.88億美元，優於市場預期的1674.9億元。淨利較去年同期飆升逾9倍，至45.77億美元，相當於每股盈餘0.57美元。經調整後每股盈餘0.58美元，亦優於市場預期0.53美元。受惠於消費者提前展開年終血拼和非必需品買氣升溫，沃爾瑪連續第三度上修全年營收與獲利預測。

●網飛（Netflix）漲2.87%，收在871.32美元，連續第2日創下歷史新高。該串流媒體巨頭宣布多達約1.08億人觀看了網紅Jake Paul和前世界拳王泰森（Mike Tyson）這場史上最大年齡差的拳擊比賽。