●美國10年期公債殖利率逼近4.5%大關，Strategas首席投資策略師Jason DeSena Trennert表示，債息走高可能給牛市帶來麻煩。自2022年10月美股進入牛市以來，最近4次「引發關注」的重挫中，有兩次是因為10年期債息漲破4.5%。他表示，標普500指數有很多充分的理由應該創下歷史新高，但如果長期利率走升可能就不容易應付了。

●Pallas Capital Advisors投資長Gaurav Mallik在談到俄烏戰事升級時表示，不斷升高的地緣政治緊張局勢一直是、也將持續是市場面臨的風險。俄羅斯升高其戰爭語言，加上即將上任的川普政府會如何應對的不確定性，這就導致股市陷入震盪。

●Truist共同投資長Keith Lerner在談到俄烏戰爭的最新發展時表示，市場的基本趨勢是正面的。地緣政治這檔事，這當然是一個風險，但你看到賣壓是溫和的。我沒有看到有恐慌出現，市場主要還是在消化最近的漲勢。

●Univest Wealth旗下Girard投資長Timothy Chubb表示，對烏克蘭局勢的擔憂主宰今天的盤勢，但許多投資人躲在大型科技股裡，這在輝達發布財報前有些讓人意外，這些股票的流動性很高。

●LPL Financial全球策略師Quincy Krosby表示，沃爾瑪發布樂觀的展望，對市場來說，重要的是沃爾瑪說顧客增加，且採買利潤較高的商品，而這正是市場關注的事。