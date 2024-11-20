夜尿、頻尿都會對生活品質造成影響。對此，泌尿科醫師高銘鴻就指出，大多數頻尿或夜尿的患者，喝水方式都大有問題，千萬不要等到口渴才狂飲一大罐水，應少量多喝，1小時大概半杯到1杯馬克杯的水量即可。而多數人只要改變飲水習慣，都能獲得很明顯的改善。

醫師高銘鴻在個人粉專發影片表示，夜晚頻繁排尿稱為夜尿症，而白天一直想上廁所是頻尿，兩者其實都與飲水習慣有很大的關係。以夜尿來說，他提醒，睡前2小時都不要喝水、也不要吃水果；至於很多人喜歡睡前小酌，此行為也會利尿，務必要戒除。

另外，茶是否可以替代水？高銘鴻建議不要，因茶含有咖啡因，而咖啡因會利尿，造成夜尿、頻尿症狀加劇。

高銘鴻強調，絕大部分頻尿或夜尿患者，喝水方式都有很大的問題。他並提供正確的飲水方式，應少量多喝，1小時大概喝半杯到1杯馬克杯的水量就好，千萬不要等到口渴才狂罐一大罐水。

營養師余朱清先前提到，一般成年人一天要喝的基本水量可用「公斤數乘以30毫升」來計算。以一個60公斤的成年人而言，一天至少要喝1800毫升的水；若是在減脂的人，可將水量加至「體重乘以35毫升」。

余朱清提醒，水不是每天拿起來猛灌，湊到一天數量即可，因人體每次能吸收的水量有限，平均而言，身體20分鐘約可吸收200毫升的水量，若為了湊數，一次喝過多量，只會增加跑廁所次數排掉，身體無法有效的利用水分。