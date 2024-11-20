北市一名林姓男子不滿與妻子分居，竟衝到妻子住處，按電鈴並傳訊揚言散布性愛照，妻子開門即遭林男強吻扯下衣褲，妻子趁隙打電話報警，還下半身赤裸擋住門口不讓林男離開，反遭林男硬拖到走廊上。台北地檢署調查後。今（20）日依強制猥褻、妨害性隱私、恐嚇等罪起訴林男。

據了解，林男是婚禮攝影，妻子為婚禮主持人，兩人是工作搭檔。

檢方調查，今年6、7月間，2人因工作問題發生爭執，林男放話要離婚，並搬出住處，沒想到分居1個月左右，林男反悔竟於凌晨3、4點跑回妻子住處狂按門鈴，並打電話傳訊息要妻子開門。

林妻早上8點醒來看手機，發現林男擅自刪除她的社群留言紀錄，還傳送以前偷拍的性愛照，並揚言散布出去，趕緊開門，林男立即將妻子撲到床上壓制，強吻妻子並脫去衣褲，妻子努力掙脫後，打電話報警。

為害怕林男離去，林妻還裸下半身擋住家門口，不讓林男離開，此時林男拿出手機拍照，接著把妻子硬拖到門外的大樓走廊上，2人過程中均受傷。

據了解，林男到案承認犯行，低聲下氣說：「我錯了！」稱自己只是不願意離婚，但事後卻又反告妻子傷害罪。

婦幼組檢察官調查後，認為林男無故登入妻子的社群帳號觸犯妨害電腦使用罪，強吻脫衣等行為涉及強制猥褻，偷拍性愛照還揚言散布則構成妨害性隱私、恐嚇等罪，依法將林男提起公訴。

至於妻子被控傷害部分，屬於正當防衛，今給予不起訴處分。