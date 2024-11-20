台中地檢署偵辦九州博奕集團案，扯出前刑事局三線二星高官林明佐涉嫌貪汙收賄，林與九州集團總裁陳政谷2人皆在今年（2024）5月遭到檢警拘提，即使已遭起訴，仍被羈押在看守所，2人日前分別透過律師提出具保停止羈押聲請，台中地院昨（19）皆裁定仍延押禁見2月。

林明佐在任職台中市刑大大隊長期間，涉嫌洩密給博弈集團，還跟九州集團總裁陳政谷稱兄道弟，並與該集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁有地下情。檢方查出林明佐有高達4451萬元不法金流，8月間依貪汙、洩密等8重罪將他起訴，並在10月間已開程序庭。

林明佐5月間即遭檢警拘提，期間曾延押3月，檢方8月起訴後他，仍被羈押在看守所，基於延押期限將屆，台中地院日前提訊林，林的辯護律師辯護律師再以林患有疾病，仰賴輪椅移動，看守所醫療資源不足，聲請具保停止羈押。

台中地院審酌認林涉犯貪汙等重罪，犯罪嫌疑重大，非予羈押，顯難進行審判、執行程序，裁定自11月23日起延長羈押2月。