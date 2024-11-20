好看娛樂製作發行全新旅遊綜藝節目《全明星出發吧！》，由卜學亮、郭泓志、 姚元浩一起在節目中為眾明星們提供完美極致的旅遊服務菜鳥領隊。卜學亮說：「以前是自己去玩，現在我們是要帶著人家玩。」擔任司機重任的姚元浩更放話：「就是要讓他們回味無窮。」另一領隊郭泓志則搞笑說：「基本上就是把屎把尿啦。」

《全明星出發吧！》日前釋出節目花絮邀請親子檔徐乃麟、徐新洋父子與Julie、ANGIE安吉母女，在高雄、屏東享受精緻行程，除了體驗在地行程，當然不能錯過高雄人的必吃美食吃好吃滿，讓美食家Julie姐大讚說：「這很好吃。」晚餐則是安排在愛河畔邊吃邊賞景，徐乃麟再度稱讚說：「舒服，很像國外的感覺。」

《全明星出發吧！》由郭泓志（左起）、姚元浩、卜學亮一同主持。（好看娛樂提供）

除了好吃，當然也要好玩，3位領隊帶著兩對親子檔造訪位於高雄市百貨公司頂樓，有著30年歷史的高空遊樂園大玩海盜船，高空擺盪刺激度也加倍，讓一 向大膽徐乃麟嚇到直說：「好高喔！可以了。」就連領隊卜學亮也緊抓著安全桿不放，一旁的姚元浩見狀笑著說：「亮哥，手要伸起來，你要感受一下！」遊戲節目後，驚魂未定的徐乃麟忍不住抱怨：「要把節目流程告訴我們，有時候討論一下、交換一下嘛。」此外，旅行團還繼續造訪的動物園、汗蒸幕、保齡球館等景點，徐乃麟重現愛的小手，狠打卜學亮腳底板，畫面震撼。