華南銀行2024年前3季自結稅後淨利162.56億元，年增6.19億元，年增4%，主要係金融商品投資(含兌換)收益增加28.38億元、手續費淨收益增加24.96億元、利息淨收益減少13.82億元，以及呆帳淨提存增加18.47億元所致；EPS 1.56元。華南銀行總資產站上4兆元，年增10.3%，國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名第1名，都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第2名，基金保管規模1.26兆元，排名銀行同業第2名，高資產業務自3月26日開業至9月底止，客戶數逾600人，AUM逾670億元。攜手華南永昌證券推出「一鍵雙開戶」服務，全新客戶數突破9500戶。

華南永昌證券2024年前3季受惠資本市場交易熱絡，經紀及承銷業務收入均較去年同期大幅成長，自結稅後淨利16.65億元已超越2023年全年獲利，年增41.8%，EPS 2.54元。

華南產險2024年前3季自結稅後淨利11.81億元，年增78.7%，主要係因本業及資金運用收益增加，挹注獲利金額超越2023年全年，EPS 5.9元。華南產簽單保費收入111.49億元，為歷年同期新高，市占率5.42%，同業排名第6名。成立「商品創新研發小組」，加速各險種新商品開發，強化保險商品差異化。eCover電動車保險皆已完成上架。