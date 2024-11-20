抗生素抗藥性在全球造成嚴重威脅，每年導致約500萬人死亡，預計2050年全球每3秒會有1人死於抗藥性細菌感染，台灣則每年將有3.3萬人因此死亡。醫界首度跨足教育界，共同製作中學生抗生素教材教材，期望將正確抗生素使用知識帶進校園。

台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會、台灣兒童感染症醫學會、中華民國消費者文教基金會、全國家長會長聯盟19日，響應WHO 2024 世界抗生素抗藥性認知週，發布全台首份以中學生為對象的抗生素教材，期將正確知識帶進校園，破除常見迷思，宣導抗生素使用「四不一要」原則，維護抗生素多樣性。

台灣感染症醫學會張峰義理事長指出，隨抗生素被過量、不當使用，細菌間產生選擇壓力，導致抗藥性菌株的出現，對抗生素產生耐受性而無法被殺死，形成所謂的「抗藥性」。醫界和民眾對抗生素使用的錯誤迷思，也可能促使細菌基因突變，加速形成具有抗藥性的變種細菌。

張峰義表示，民眾常誤以為抗生素是萬靈丹，可以治療所有的感染症狀，但其實抗生素對病毒性感染無效，服用不必要的抗生素，反而會破壞體內的正常菌叢，削弱免疫系統。此外，臨床上也常見患者在服用抗生素後，感覺到症狀稍有改善，便停止服用，未完成療程，反而讓殘存的細菌繼續繁殖，增加抗藥性產生的風險。

據臨床觀察，抗生素抗藥性細菌比例有逐年升高趨勢，以台灣加護病房中最常見的屎腸球菌為例，從2007年到今年，抗生素抗藥性比例成長1.88倍；第二常見的肺炎克雷白氏菌抗藥性比例，甚至成長10倍之多，導致臨床治療困難，經常需要用到後線的抗生素治療。

台灣感染管制學會理事長王復德說明，抗生素抗藥性不但會讓可治療的藥變少、增加住院天數與療程，導致醫療費用的上升，最令人擔憂的，是促使對多種抗生素具有抗性的「超級細菌」出現，讓感染變得難以控制，甚至不治。

因應抗生素抗藥性嚴重威脅，行政院也將於明年正式啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，期望達到5年內抗生素使用量下降5％與碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌（CRAB）住院病人感染發生率下降10％等兩大主要目標。

台灣兒童感染症醫學會邱政洵理事長提醒，抗生素是用來治療細菌感染，並不是消炎藥或是退燒藥，民眾一定要遵守抗生素使用「四不一要」原則，包括不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素、不吃他人的抗生素、不隨便停藥、要遵守醫囑使用抗生素，以及透過「診間三問」詢問醫師，以減少抗生素抗藥性風險產生。

邱政洵強調，預防重於治療，民眾可以透過日常預防措施來降低病菌引起的感染，間接減少使用抗生素的機會。此外，醫界、藥界與教育界，也推出全台首份「抗生素大作戰 適當使用抗生素秘笈」抗生素衛教教材，計畫將教材推廣至全台各國中校園，希望提升全民對抗生素的認知普及度。